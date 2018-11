Nina Meyer* ist Klientin in einer Oltner Psychiatrie. Weil die normale Therapie keine Fortschritte machte, soll ihre Psychiaterin vorgeschlagen haben, sie solle doch an einer Gruppensitzung der esoterischen Kirschblütengemeinschaft in Lüsslingen teilnehmen. Die Psychiaterin ist selber Mitglieder dieser Gemeinschaft. Dies erzählte Meyer gegenüber «TeleM1». Da das Ganze aber nicht ganz legal sei, solle sie niemandem davon erzählen, so Meyer weiter.

Die angeprangerte Psychiaterin nimmt schriftlich zu den Vorwürfen Stellung: ««Die Vorwürfe stimmen nicht. Es handelt sich um die üblichen Verleumdungen, denen die Ärzte der Kirschblütengemeinschaft schon seit Jahren ausgesetzt sind.»