Bellach trauert um Yanick Gloor. Der 25-jährige Fussballer verstarb am 27.Oktober an einer Hirnblutung. Hunderte haben sich am Dienstag zu einer Gedenkveranstaltung auf dem örtlichen Fussballplatz eingefunden. Sogar Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter war zugegen. Die beiden hatten sich im Rahmen einer Arbeit übers Fifa-Museum kennengelernt, an der Gloor arbeitete.

In der Todesanzeige würdigt der FC Bellach den Verstorbenen: "Für uns völlig unerwartet und plötzlich wurdest du aus deinem noch so jungen Leben gerissen. Dankbar sind wir für die Zeit, die wir mit dir erleben durften - traurig sind wir über deinen Tod. Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen."

Yanick Gloor spielte einst für die U15-Nationalmannschaft zusammen mit so gestandenen Spielern wie Arlind Ajeti. (jk)