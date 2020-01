Dritter Brand innert eines Jahres bei Mehrfamilienhaus – Polizei geht von Brandstiftung aus

In der Nacht zum 1. Januar hat es bei einem Mehrfamilienhaus an der Bäriswilstrasse in Selzach gebrannt – wie schon am 6. April 2019 und am 12. Oktober 2019.

Gemeldet wurde der Kantonspolizei Solothurn der Brand kurz nach 3.30 Uhr. Ein Holzstapel im Bereich der Gebäudefassade brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr Selzach hatte sich das Feuer bereits auf die Fassade und einen Teil des Dachstocks ausgebreitet. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und so einen grösseren Schaden verhindern.

Seit dem letzten Brand (12. Oktober) war das Haus nicht mehr bewohnt. Als Ursache steht bei allen drei Brandereignissen Brandstiftung im Vordergrund, teilt die Kantonspolizei mit.

Die gesamte Schadensumme beziffere sich auf mehrere 100'000 Franken. Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zur derzeit unbekannten Täterschaft eingeleitet und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen.



Die Kantonspolizei bittet Personen, die im Bereich des Brandobjektes verdächtige Feststellungen gemacht haben oder die Polizei bei der Ermittlung der Täterschaft unterstützen können, sich bei ihr in Solothurn oder in Grenchen zu melden (Telefon 032 654 39 69).

Die Polizeibilder vom Januar: