Am ersten September-Wochenende findet in Aeschi das erste Dorffest statt. Es steht unter dem Motto «Aeschi fägt» und soll Generationen verbinden. Im Zentrum steht am Freitag der Sprint-Wettkampf ‹De schnäuscht Aeschi Fäger› und am Samstag ein grosses, übergreifendes Klassentreffen.