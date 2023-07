Donnerstagabend Holzanbau von Wohnhaus in Biberist brennt – keine Verletzten In Biberist geriet am Donnerstagabend ein leerstehendes Wohnhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Wohnhaus in der Fällimoosstrasse in Biberist brannte es am späten Donnerstagabend in einem Holzanbau. Gegen 22.30 Uhr erreichte die Kantonalen Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn eine entsprechende Meldung. Die Feuerwehr Biberist konnte den Brand rasch löschen.

Ein Einfamilienhaus in Biberist geriet am Donnerstagabend in Brand – es war unbewohnt und niemand wurde verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn meldet. zvg

Gemäss Angaben der Kapo Solothurn konnte so ein Übergreifen auf das Einfamilienhaus verhindert werden. Dieses ist derzeit unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

Derzeit ist die Brandursache noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.