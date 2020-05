Digital reisen mit dem Erbauer des Schloss Waldegg

Nachdem das Schloss wegen der Coronakrise seine Türen schliessen musste, hat sich Andreas Affolter etwas Neues einfallen lassen. Schon 2015 wurde im Rahmen einer Ausstellung ein Film über die Bildungsreise von Johann Viktor I. von Besenval in den Jahren 1661 und 1662 gezeigt. Dieses Material hat Affolter nun aufbereitet. Auf Facebook wurde der Film in vier Teilen gepostet. Für Instagram wurde eine komplett neue Version erarbeitet. Erste Bilder der Reise sind am 13. März erschienen. In der Zwischenzeit ist Besenval ungefähr in der Hälfte angelangt. Täglich werden neue Bilder als Instagram Storys gepostet. Sie sind auch mit Gif’s versehen, teilweise enthalten sie Quizfragen, die beantwortet werden dürfen. «Es soll locker und witzig sein», meint Affolter. Weil die Follower auf Instagram international sind, wird die Geschichte in Englisch erzählt. Offensichtlich hat Besenval bereits Fans. «Wir haben viele positive Reaktionen erhalten und viele unserer Follower freuen sich auf die neuen Episoden.» Die Grand Tour durch Europa kann zudem auch nachgeschaut werden. Auf dem Instagram-Account sind die Einzelbilder zusammengefügt worden. (rm)

Hinweis

Instagram: schloss_waldegg /#schlosswaldegg

Facebook: https://www.facebook.com/schlosswaldegg/