Beat Muralt (FDP, bisher) ist als Gemeindepräsident still gewählt und nimmt in Obergerlafingen die vierte Legislatur in Angriff. Muralt ist 55-jährig, in Kriegstetten aufgewachsen, verheiratet und arbeitet als Jurist in seiner eigenen Kanzlei. Seit 2001 ist Beat Muralt in der Gemeinde tätig, zuerst als Präsident der Primar-Schulkommission, seit 2003 zugleich als Präsident der Kreisoberstufe Gerlafingen. Gleichzeitig erfolgte auch die stille Wahl des Friedensrichters. Gewählt ist der einzige Kandidat Daniel Friedli mit Jahrgang 1971. Der Fachmann Justizvollzug ist parteiungebunden.