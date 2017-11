Offenbar hatte die Bande einen Späher geschickt, um die Gärtnerei auszukundschaften. Er rannte jedoch weg, als er entdeckt wurde.

Recherche auf eigene Faust

Dario Tobler wollte das Ermitteln nicht der Polizei überlassen und stellte die Bilder aus der Überwachungskamera auf Facebook. Mehrere Personen wollen die Täter erkannt haben.

Tobler recherchierte im Internet nach den genannten Namen. «Wir mussten feststellen, dass diese Personen selbst Unternehmer aus der Branche sind», erklärt der Hanfbauer.

Er hat der Polizei seine Erkenntnisse mitgeteilt. Dort heisst es, man sei am Ermitteln.

Serientäter am Werk?

Dario Tobler ist überzeugt, dass es sich um Serientäter handelt. Bei ihm hat sich nämlich ein Hanfbauer aus Fribourg gemeldet. Dieser konnte die Täter zwar vertreiben, bevor sie zuschlagen konnten, die Überwachungsbilder könnten aber dieselben Täter zeigen. An der Kleidung und der Haltung der Personen seien laut Tobler Parallelen zu entdecken.

Und in der Tat: Bei den Tätern in Fribourg und Obergerlafingen leuchten dieselben Streifen an der Kleidung. (ldu)