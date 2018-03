Wer geplant hat, am Wochenende auf den Weissenstein zu fahren, für den dürfte dieses Vorhaben etwas komplizierter werden als angenommen. Die Zugstrecke zwischen Solothurn und Oberdorf auf der Linie Solothurn-Moutier wird nämlich vom Freitagabend ab 20.40 Uhr bis Montagmorgen 4.50 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt werden.

Auf Nachfrage bei der BLS informiert deren Mediensprecherin Helene Soltermann, dass es sich dabei um Bauarbeiten am Bahnhof Langendorf handelt. Dort müssen bei einem der beiden Gleise die veralteten Schwellen durch neue Holzschwellen ersetzt werden. Weiter werden zwei in die Jahre gekommene Weichen ausgewechselt und eine weitere Weiche wird ersatzlos zurückgebaut. «Diese wurde früher als Anschlussweiche für den Gütertransport genutzt. Da man heute jedoch keine Anschlussweiche in Langendorf mehr benötigt, wird sie nun entfernt», erklärt Soltermann.

Zeitaufwändige Arbeiten

Um die Dauer des Streckenunterbruchs möglichst kurz zu halten, würden die Mitarbeitenden der BLS ab Freitagnacht durchgehend bis am Montagmorgen arbeiten, betont Soltermann. Dabei sei aber vor allem das Ersetzen der Gleisschwellen eine sehr zeitaufwändige Arbeit. Um die Holzschwellen überhaupt erst auswechseln zu können, muss dafür das ganze Gleis angehoben und anschliessend wieder befestigt werden. «Ab Montag werden dann in drei darauffolgenden Nachtschichten die letzten Abschlussarbeiten stattfinden», schliesst Soltermann.

Während des Streckenunterbruchs verkehren Ersatzbusse zwischen Solothurn und Oberdorf, wie auch zwischen Oberdorf und Lommiswil.

Den Reisenden von Solothurn nach Lommiswil oder umgekehrt wird empfohlen via Oberdorf zu reisen. Die Reisenden von Solothurn nach Moutier müssen ebenfalls in Oberdorf umsteigen. (ajs)