In der letzten Verhandlungsrunde zwischen der Stadt Solothurn und Biberist wurde ein für den Gemeinderat akzeptabler Schulvertrag ausgearbeitet. Solothurn bietet Biberist den üblichen Tarif an. Als Schulgeld soll der RSA-Tarif (RSA heisst Regionales Schulabkommen) verrechnet werden. Aber Biberist erhält die Schülerpauschale, welche die Stadt erhält, vergütet. Dies gilt für Kindergarten und Primarschule. Nicht aber für Sekundarschüler. Hier behält die Stadt die Schülerpauschale für sich. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, dass Kinder aus dem Hoberg den gesamten Schulunterricht in den Stadtschulen besuchen. Die Kinder aus dem Gebiet Schöngrün können Kindergarten und Primarschule in Solothurn besuchen. Ab der 7. Klasse besuchen sie aber die Sekundarschule in Biberist. Der Gemeinderat wollte keine Aufteilung im Schöngrün-Gebiet, aber wenn die neue Siedlung in Betrieb ist, soll laut FDP-Antrag der Vertrag neu beurteilt werden. Auch bei einer Aufhebung des Kindergartens Wassergasse, soll bezüglich Kindergartenbesuch eine Neubeurteilung erfolgen. Dieser einstimmige Beschluss muss nun noch vom Solothurner Gemeinderat akzeptiert werden. (uby)