Schang Hutters Skulptur Veitstanz erhält einen prominenteren Platz. Aktuell steht die Skulptur im Park zwischen dem Restaurant Widder und dem Restaurant Srignags. Auf dem Platz hat es aber bereits eine Brunnenskulptur. Im Laufe der Bauarbeiten auf der Verbindungsstrasse zwischen Derendingen und Luterbach hat der Kanton westlich des kleinen Parks eine Rabatte an der Strasse geschaffen. Die Gemeinde will nun die Plastik von Schang Hutter ebenfalls einige Meter westlich auf diese Rabatte stellen. Damit rückt die Skulptur in den Blickfang der vorbeifahrenden Fahrzeuglenker. Die Skulptur soll laut Bauverwalter Roger Spichiger auf einem zehn Zentimeter hohen Betonsockel zu stehen kommen. Sie ist eine Leihgabe des Künstlers an die Gemeinde.