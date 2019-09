Der Gemeinderat will die Zuständigkeit und Verantwortung eines Delegierten der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) und eines Sicherheitsbeauftragten klären. Sicherheits-Ressortchef Jan Binzegger hatte herausgefunden, dass Gemeinden um die 1000 Einwohner wie Deitingen keinen Sicherheitsbeauftragten brauchen. Bauverwalter Markus Schwarzenbach würde diese Aufgabe nur übernehmen, wenn er die dafür nötige Ausbildung beim Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz absolvieren könnte. «Denn immerhin bin ich dann für alle Mitarbeitenden der Gemeinde zuständig und muss Gefahren vorbeugen», so Schwarzenbach.

Anders bewertet ist die Position des BfU-Delegierten, der bezüglich Arbeitssicherheit beratend tätig ist. Binzegger wird alle Anforderungen für beide Aufgaben als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat in Erfahrung bringen. (gku)