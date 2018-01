Den Fusstritten von Christian-Rémy Loose liegen unendlich viele Schweisstropfen zugrunde. Man denkt, wenn man ihn laufen sieht, er habe irgendeine leichte Verstauchung oder Zerrung, aber es ist ein Wunder, dass er überhaupt gehen kann. «Geplatzte Aorta mit Paraplegie», sagt er, «von der Brust an abwärts spüre ich nichts.» Der Vorfall geschah vor gut eineinhalb Jahren am Geburtstag seines Partners. Aneurysma ist der Fachausdruck dafür, es folgte eine fünf Stunden dauernde Operation am offenen Herzen. Als er am nächsten Morgen aus der Narkose erwachte, hatte er kein Gefühl mehr.

Nichtsdestotrotz steckt Christian Loose mitten in den Vorbereitungen für die neue Comedy-Produktion der NeverComeBackAirline. Der Travestiekünstler blickt zuversichtlich nach vorne. «Ich betrachte das vorgefallene Leid in meinem Leben nicht als Krankheit sondern als Begleitung.» Eine «Begleitung» belaste weniger als eine «Krankheit». Dennoch beeinträchtigt dieser «Rucksack» aktuell sein Leben massiv. «Man sieht das nicht, aber ich habe beispielsweise auch keine Kontrolle über die Verdauung.» Medikamente helfen, aber Christian Loose muss, will er einen Abend bewältigen können, Schritt für Schritt planen.

Trotzdem: «Ich kann heute wieder mein Leben führen wie vor dem Vorfall, arbeite zu 100 Prozent und bin nach wie vor Yvette Tuschuur auf der Bühne.» Darüber sei er unglaublich glücklich. Verbitterung über sein Schicksal hat bei Loose wenig Platz. «Das bringt nichts, sonst müsste ich sofort aufgeben.»

Neu im Saalbau Derendingen

An allen vier Wochenenden im Februar, jeweils freitags und samstags wird die NeverComeBackAirline wieder abheben. Nach sieben Jahren bei Möbel Märki wurde mit dem Saalbau-Bad in Derendingen ein neuer Aufführungsort gefunden. Die Sponsorgemeinschaft wurde aufgelöst. Loose suchte wieder einen Ort mit einer richtigen Bühne. Den Saalbau hat Loose gleich für die nächsten drei Jahre gebucht. «Es ist nicht einfach, einen Ort zu finden, den man für eine längere Periode mieten kann.» Wie am alten Aufführungsort finden auch im Saalbau etwa 200 Personen Platz. «Wir spielen nicht einfach von der Bühne herab. Wir sind oft mitten im Publikum. Uns kann man anfassen, auch vor und nach der Aufführung, die mit einem 4-Gang-Menu verbunden werden kann.»