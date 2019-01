Das neue Jahr ist gestartet und damit nimmt eine besondere Fluggesellschaft wieder ihren Betrieb auf. Wobei: Die NeverComeBackAirline betreibt keine Flugzeuge, sondern zeigt eine witzige Travestie-Bühnenshow. Das Publikum ist den Machern der Show an ihren neuen Aufführungsort in Derendingen gefolgt. Nach dem Erfolg vom letzten Jahr hat die Airline den Saalbau für weitere zwei Jahre gemietet. Zuvor trat sie jahrelang bei Möbel Märki, Zuchwil auf.

Damit wird die Show 2021 ihren 25. Geburtstag feiern können. Am Anfang standen sechs junge Männer, die zum Spass, verkleidet als Frauen, an einer Geburtstagsfeier auftraten. 1996 dann war die Geburtsstunde der NeverComeBackAirline mit der ersten Show im Muttiturm. Die sechs Vorstellungen waren im Nu ausverkauft. Seit den Anfängen mit dabei und auch heute Garant für eine waschechte Travestieshow ist der in Recherswil wohnhafte Christian Loose. Er führte das Unternehmen weiter, nachdem sich die Urformation trennte. In der Folge bestritt er mit auswärtigen Travestiekünstlern die Show.

Mit Newcomerin aus Frutigen

Dies Jahr mit dabei beim Programm «HERR-liche Damen» sind: Mike Hitz und Beverly Stardust aus Zürich, Lola Glitter vom Zürichsee-Ufer, Gina de l’Amour aus Köln und eine Newcomerin aus Frutigen. Maitre de Cabine, Iwett Tuschuur, geborene Toutsuite, empfängt und begleitet die Gäste durch den Abend. Neben der Business-Class mit Abendessen bietet die NeverComeBackAirline auch Arrangements mit Hotelübernachtung an. Die Gäste werden im Hotel von einer Stretchlimousine abgeholt und nach der Show wieder zurückgebracht. Neu kann der Limo-Service auch für eine Abholung ab Wohnadresse gebucht werden. Jedes Jahr würden viele Gäste aus Zürich, der Ostschweiz, dem Vorarlberg und gar aus Berlin die angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten in Solothurn nutzen. (mgt)

Die Show in Derendingen findet statt am:

1./2. 8./9. 15./16. und 22./23. Februar 2019. Einige Karten sind noch erhältlich unter 076 450 02 00 oder: www.NeverComeBackAirline.ch