Das Ziel war ehrgeizig. Schon am 1. Januar 2019 sollte die WaWa AG – die Wasserversorgung Wasseramt – ihren Betrieb aufnehmen. WaWa AG ist der vorläufige Arbeitstitel einer neuen Organisation, die aus dem Zusammenschluss des Zweckverbandes Wasserversorgung äusseres Wasseramt (ZWäW) und einem Teil der Elektrizitäts- und Wasserversorgung Derendingen (EWD) hervorgehen soll. Die Neustrukturierung der Wasserversorgung wurde von einem Projektteam erarbeitet, dem unter anderem der Präsident des ZWäW, der Präsident des Verwaltungsrates der EWD, der Geschäftsführer der EWD und der Chef des Amtes für Umwelt des Kantons Solothurn angehören. Ende April wurden der Vorstand des ZWäW und der Verwaltungsrat der EWD über das fertig ausgearbeitete Projekt informiert. Die Wasserämter Gemeindepräsidenten erhielten die Informationen erst zwei Monate später. Im Rahmen der Vernehmlassung haben die Gemeinden im äusseren Wasseramt interveniert und so wurde in der Zwischenzeit der Start der neuen AG auf den 1. Januar 2020 hinausgeschoben.

Gemeinsam reagiert

In einem gemeinsamen Brief stellen die Gemeindevertreter Fragen zur geplanten Neustrukturierung der Wasserversorgung und sie haben auch Forderungen. Die Gemeinden erachten es grundsätzlich als sinnvoll, mit der geplanten Neustrukturierung einen starken Primärversorger mit eigener Wasserfassung und Konzession zur Grundwasserentnahme zu schaffen. Es brauche aber genügend Zeit, um die künftige Organisation detailliert zu planen und dem politischen Prozess Platz einzuräumen. «Für uns geht das alles etwas zu schnell und der konkrete Nutzen für die Bürger ist nur gering», meint Martin Rüfenacht (Gemeindepräsident Horriwil), der den Brief der ZWäW-Gemeinden im Auftrag aller Gemeindepräsidien verfasst hat. Zudem würden sich doch auch einige Fragen stellen, die beantwortet werden müssten, bevor die neue Aktiengesellschaft gegründet werden könne.