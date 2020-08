Die Investitionen sollen priorisiert und besser verteilt werden

Dem Gemeinderat Biberist wurde am Montagabend die Investitions- und Finanzplanung für 2021 bis 2025 vorgelegt. In dieser sind Investitionen für 19,7 Mio. Franken vorgesehen. Das ist eine Steigerung um 2,7 Mio. Franken gegenüber dem letzten Finanzplan. Die grössten Brocken sind die Erweiterung des Schulhauses Mühlematt (4,5 Mio. Franken), die Sanierung des Werkhofschulhauses mit dem Feuerwehrmagazin (4 Mio.), Belagseinbauten in den Gemeindestrassen (2,588 Mio.), der Neubau eines Kindergartens im Bereich unteres Schulhaus/Grüngen (2,5 Mio.), Abbruch und Neubau des Kindergartens Grütt (1,5 Mio.) und der Ersatz des Hubretters für die Feuerwehr (1,3 Mio.).

Die Erfolgsrechnung für den allgemeinen Haushalt schliesst für die Jahre 2021 bis 2024 negativ ab. Die Abschreibungen steigen wegen der Investitionen kontinuierlich an, dafür könnte der Finanzausgleich künftig besser ausfallen, als bisher angenommen. Wegen der prognostizierten Verluste würde das Eigenkapital abnehmen und sich bis 2025 um 7,2 Mio. Franken auf 14,4 Mio. verringern. Problematisch ist der Selbstfinanzierungsgrad, welcher bei dieser Planung durchschnittlich nur 40,84 Prozent betragen würde. Zudem müsste die Gemeinde zusätzlich rund 21,1 Mio. Franken Fremdgeld aufnehmen und hätte dann 43,16 Mio. Franken Schulden, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4428 Franken entsprechen würde.

Finanzkommission spricht ein Machtwort

Die Finanzkommission hat den Finanzplan beraten und betrachtet ihn als «nicht hinnehmbar». Sie hat den Finanzplan deshalb angepasst und die Investitionen teilweise bis ins Jahr 2027 verteilt. Der Sachaufwand darf in den nächsten Jahren statt der prognostizierten 2,5 nur um 1,5 Prozent anwachsen. Zudem wurde der Betrag für den Finanz- und Lastenausgleich angepasst. Diese Anpassung erfolgte nach telefonischer Rücksprache mit dem Amt für Gemeinden.

Die Finanzkommission möchte die jährlichen Investitionen auf einen Durchschnitt von jährlich höchstens 3 Mio. Franken begrenzen. Damit könnte der Selbstfinanzierungsgrad auf durchschnittlich 56 Prozent angehoben werden. Mit diesen Massnahmen würde die Nettoverschuldung am Ende der Planperiode 33,84 Mio. betragen und die Nettoschuld pro Einwohner 3472 Franken. Das Eigenkapital würde mit diesen Berechnungen bei 18,019 Mio. Franken liegen.

Sind drei Mio. Franken pro Jahr genug?

Im Gemeinderat wurde anschliessend intensiv diskutiert. Bemängelt wurde, dass der Finanzplan zu spät komme. Lob gab es aber für die Grundlagenarbeit durch die Abteilung Finanzen und Steuern und auch für den Bericht und die Überarbeitung der Finanzkommission. Sabrina Weisskopf erklärte, dass die FDP-Fraktion den Investitions- und Finanzplan zurückweisen möchte. «Wir können dieses Papier nicht genehmigen, solange der Selbstfinanzierungsgrad unter 50 Prozent liegt.»

Dies sah Stephan Hug (SP) ähnlich, er machte aber einen anderen Vorschlag. Die Gemeinde müsse sich gerade in der gegenwärtigen Lage antizyklisch verhalten und investieren. Er plädierte dafür, das jährliche Investitionsvolumen auf 4 Mio. festzulegen. «Wenn wir im Budgetprozess feststellen, dass der Selbstfinanzierungsgrad unter 50 Prozent liegt, dann müssen wir die Investitionen halt doch herunterfahren.»

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann machte darauf aufmerksam, dass in Biberist jahrelang zu wenig investiert wurde: «Das holt uns jetzt ein.» Er plädierte ebenfalls für eine Begrenzung auf 4 Mio. Franken. Albert Wittwer (CVP) und die SVP-Fraktion sprachen sich für 3 Mio. aus.

Mit 9:2 Stimmen wurde beschlossen, den Finanz- und Investitionsplan zur Überarbeitung zurückzuweisen. Mit einem Stimmverhältnis von 4:7 wurden die Richtwerte auf durchschnittliche Investitionen von 3 Mio. Franken und einen Selbstfinanzierungsgrad von 50 Prozent gesetzt.