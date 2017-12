Aber es ist nicht zu befürchten, dass die Industriegebäude auf dem Areal alle plattgewalzt werden. Einige Hallen, Säureturm und Kamin müssen erhalten bleiben. Zudem behalten sich Kanton und Gemeinde vor, qualitätssichernde Verfahren einzufordern sowie ein Beratungsgremium einzuberufen. Letzteres müsse unabhängig und dauerhaft agieren. Aus der Versammlung gab es keine Fragen oder Diskussionsbeiträge. Das Teilleitbild, das die nächsten zehn Jahre beschreiben soll, wurde einstimmig angenommen. «Wir haben die Weichen gestellt. Unser dritter Dorfteil wird Realität», kommentierte Gemeindepräsidentin Jasmine Huber.

Keine Steuersenkung

An der ruhigen Gemeindeversammlung gab es im Weiteren einen konkreten, abgewiesenen und zwei verkappte Anträge. Die zwei verkappten Anträge hatten ebenfalls Attisholz Nord zum Gegenstand. In der Budgetberatung hatte Gemeinderat Martin Reber (Ressort Finanzen) anhand des Finanzplans von einer Steuersenkung abgeraten. Später erklärte Stefan Ruch, warum er eine Steuersenkung für juristische Personen von 115 auf 90 Prozente beantragen wollte, nun aber nach diversen Gesprächen im letzten Moment dies nicht tue. Er verlange stattdessen, dass der Gemeinderat bis zur nächsten Gemeindeversammlung das Thema studieren und dann informieren soll, was dieser tun will. Ruch begründete, dass das Minus in der Kasse mit rund 55'000 Franken gering sei im Vergleich zum Standortvorteil, den man mit dieser Aktion erreiche. «Gerade jetzt, wo wir Gewerbe im Attisholz Nord ansiedeln wollen, macht eine solche Steuersenkung Sinn.» Hintergrund der Gelüste bildet natürlich das positive Budget. Dieses rechnet bei Ausgaben von über 10 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 66'700 Franken. Das Budget wurde einstimmig gutgeheissen.

Auch Pascal Rüede dachte an Attisholz Nord, als er unter Verschiedenem einen Antrag stellen wollte, das Geld, das Riedholz für die Zentrumslasten ausgibt, im Dorf zu behalten. «Warum sollten wir die Hoheit über unsere Kulturgelder abgeben, jetzt wo Attisholz Nord nach Geld für kulturelle Aktionen lechzt.» Seinen Antrag, das Geld in die Verantwortung der Kulturkommission zu geben, die im Attisholz Nord aktiv werden sollte, konnte er aber nicht stellen. Die Gemeindepräsidentin macht ihn darauf aufmerksam, dass dies nach Gesetz nicht möglich ist. «Wir müssen uns aber sicher diesbezüglich Gedanken machen», so Jasmine Huber. Die Kulturkommission suche das Gespräch mit Attisholz-Nord-Vertretern.