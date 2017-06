Postulat zurückgezogen

Dass die massive Aufwertung des Dorfzentrums und das Bevölkerungswachstum nicht nur positive Effekte haben, zeigt sich auf Derendingens Strassen. Der Autoverkehr nimmt zu, weshalb die Achse vom Kreuzplatz durch das Dorfzentrum seit Jahren im Fokus der Verkehrsplaner steht. Der Kanton schlug sogar eine Tempo-30-Zone vor. Im Dorf war man darüber verwundert, weil auf Hauptstrassen das Tempo nur selten gedrosselt wird. Als die Pläne des Kantons bekannt geworden waren, stiegen die Gewerbler auf die Barrikaden. Sie befürchteten, aufgrund der verbreiterten Strasse Parkplätze zu verlieren. Die Gemeinde stellte sich aber hinter das Gewerbe und beharrte auf den Parkplätzen.

Um die Sicherheit für Velofahrer, Fussgänger und Anwohner auf der viel befahrenen Route vom Floraplatz bis zum Gemeindehaus zu erhöhen, wurde vergangenen Dezember von 75 Unterzeichnenden ein Postulat zur Einführung von Tempo 30 eingereicht. Auf dem übrigen Gemeindegebiet indes ist dies beschlossene Sache. Die Dringlichkeit des Postulats war von der Gemeindeversammlung im Dezember abgelehnt worden. Der Gemeinderat entschied sich in der Folge knapp für die Beibehaltung von Tempo 50, obwohl das Herz eigentlich für Tempo 30 schlage. Am Montagabend zog Hansruedi Meyer sein Postulat nun zurück.

Dauerbaustelle Hauptstrasse

Wie kam es dazu? Bereits heute sind die Autos auf der belebten Strasse gemäss Messungen kaum je mit 50 Stundenkilometern unterwegs. Zudem werde die Ausgestaltung das Tempo selbst ohne Beschilderung senken und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Damit sehen die Postulanten ihr Ziel erfüllt. Wegen der regen Bautätigkeit wird auf der Hauptstrasse in den kommenden fünf Jahren kaum einmal Normalbetrieb herrschen.

Danach soll die Situation analysiert werden. Werde trotz der neuen Fahrplangestaltung das Ziel von Tempo 30 tagsüber nicht erreicht, will man sich für eine entsprechende Signalisierung einsetzen, stellte Tschumi in Aussicht. Übrigens: Am 28. Juni wird an einer Veranstaltung im Gemeindehaus klar, wie die Hauptstrasse nach dem Umbau aussehen wird.