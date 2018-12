Im Sommer 2016 wurden erste Stimmen laut, die eine Fusion der Spitexorganisationen Bucheggberg und Aare Nord anstrebten. Gemeinden wurden über das Vorhaben informiert, das in Mili Marti, Geschäftsleiterin beider Spitexorganisationen, die grösste Befürworterin hatte. Im Herbst 2016 drückten aber die Bucheggberger Gemeindepräsidenten auf die Bremse. Die geplante Fusion von Spitex Aare-Nord und Spitex Bucheggberg verlaufe überhastet. Lange wurde in der Folge in den Gemeinden darüber diskutiert, ob diese Fusion über die Aare hinweg Sinn mache. Während Lüterkofen-Ichertswil noch umgestimmt werden konnte, gelang dies mit der Gemeinde Biezwil nicht. In einem vorletzten Akt wurden in den letzten Wochen an den Gemeindeversammlungen der Mitgliedsgemeinden die Fusion genehmigt. (uby)