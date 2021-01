«Die Fusion war klar eine Zweckehe»

«Niederwils Bevölkerung stärker einbinden»

Eigentlich plante der Gemeinderat von Riedholz, das Jubiläum angemessen in den Ortsteilen zu feiern. Aber Corona macht der Planung einen Strich durch die Rechnung. «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben», meint Gemeindepräsidentin Sandra Morstein. Sie hoffe sehr, dass sie auf Gemeindeebene bald die Planung wieder aufnehmen können. Mit dieser Aufgabe sei die Kulturkommission betraut worden.

Bei ihrem Rundgang durch die Niederwiler Quartiere im Zuge des Wahlkampfes um das Gemeindepräsidium sei die Fusion verschiedentlich thematisiert worden. «Der Sinn wurde dabei nicht grundsätzlich infrage gestellt. Es wurde bedauert, dass Riedholz doch ‹weit weg› sei. Dies ist, glaube ich, auch nach zehn Jahren noch bei einigen Einwohnerinnen und Einwohnern die Empfindung», so Morstein. Sie habe dann immer darauf hingewiesen, dass sie die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen und Anlässen oder einer Mitwirkung in einem Gremium empfehlen könne. Die meisten seien jedoch nach ihrem Empfinden zufrieden mit ihrem Wohnort, «der ja viele Vorzüge bietet». Die Fusion habe für Niederwil auch Vorteile gebracht, wie zum Beispiel eine verbesserte Infrastruktur. Von Seiten der Riedholzer Bevölkerung habe sie keine Rückmeldungen zu diesem Thema erhalten.

Mit Blick auf die Zukunft wünsche sie sich als Gemeindepräsidentin, dass beide Ortsteile so gut wie möglich zusammen wachsen, «wie auch später mit dem Ortsteil Attisholz». Dies sei aufgrund der räumlichen und topografischen Entfernung eine Herausforderung. «Es wird schwer vollständig zu erreichen sein. Mein Ziel ist es jedoch, die Niederwiler Bevölkerung stärker einzubeziehen in die Gremien und Entscheidungen der Gemeinde und den Austausch zu fördern, zum Beispiel bei gemeinsamen Anlässen.» Zudem suche man aktiv für die kommenden Gemeinderatswahlen in Niederwil nach interessierten Personen. «Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingen würde, die Vertretung von Niederwil im Gemeinderat und den Kommissionen zu verbessern.» Sie rufe nochmals dazu auf, sich bei Interesse zu melden. Ein weiteres Ziel sei die Verbindung der Dorfteile durch den öffentlichen Verkehr. Diese müsse in den laufenden Diskussionen verbessert werden.