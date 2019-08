«Nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner haben Freude am Vorgehen der Gegner von Tempo 30», erklärte gestern Freitag Beat Affolter. Er hat gemeinsam mit seinem Sohn Philippe Affolter und David Gerke rund 160 Unterschriften Pro Tempo 30 an Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann übergeben. Die Unterschriftensammlung sei spontan an der Infoveranstaltung der SP zur Ortsplanungsrevision entstanden. «Wir sind damit nicht von Haus zu Haus gegangen.» Die Unterschriften seien als Solidaritätsbekundung für die Gemeindeverwaltung gedacht. Tempo 30 solle nun endlich – wie ursprünglich vorgesehen – auf allen Quartierstrassen eingeführt werden. «Damit würde auch die Gerechtigkeit in Biberist wiederhergestellt.»

Tatsächlich ist Tempo 30 in einem Grossteil des Gemeindegebietes umgesetzt. Nur im Bleichenberg und im Giriz fehlt es noch. Dort ist die Umsetzung blockiert durch eine Beschwerde von Markus Grütter. Er hatte diese beim Bau- und Justizdepartement (BJD) gegen die im «Azeiger» publizierten «verkehrspolizeilichen Massnahmen» eingereicht, mit denen Tempo 30 im Bleichenberg definitiv auf den Quartierstrassen ausgeschildert und in Kraft gesetzt werden sollte.

Stefan Hug-Portmann nahm die Unterschriften entgegen. Gleichzeitig gab er bekannt, dass die Beschwerde von Markus Grütter vom BJD gerade eben beantwortet und in allen Punkten abgelehnt worden sei.

Grütter weilt zurzeit in den Ferien und kennt den Inhalt des Schreibens noch nicht, wie er auf Anfrage erklärte.