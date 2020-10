Die Chläuse bleiben in diesem Jahr zu Hause

Dieses Jahr wird das «Clausen-Tam Bäuch» die jahrzehntelange Tradition vom Chlausen unterbrechen. So werden am 5. und 6. Dezember keine Chläuse in der Region unterwegs sein. «Die Verantwortung über eine Ausbreitung in der Gemeinde und darüber hinaus werde ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können», schreibt Oberchlaus, Matthias Walker, in einer Mitteilung.

Jedes Jahr würden acht Chläuse ungefähr 120 Haushalte besuchen. Mit dem Helferteam, sei es Fahrer oder Leute, die die Chläuse schminken, kommen nochmals ungefähr 30 Personen dazu. Ausserdem sei es unmöglich, ein realistisches Schutzkonzept für Besuche bei Familien umzusetzen. «Es schmerzt mir und dem ganzen Chlausen Team, nicht in die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen und ihre Freude mit uns zu teilen, was diese Tradition so liebenswert macht», so Walker. Er hofft, dass im 2021 die Kinder besucht werden können. (szr)