Die 162 Eingaben zur Ortsplanung werden im Februar diskutiert

79 Personen oder Gruppen reichten während der Frist für die Mitwirkung zur Ortsplanung insgesamt 162 Begehren ein. Ein Grossteil der Eingaben, nämlich rund 70 Prozent, betreffen Ein- und Umzonungsbegehren, Änderungsanträge von Langsamverkehrswegen oder verkehrstechnische Massnahmen. Alle Eingaben wurden aufgelistet und von der Bau- und Werkkommission (BWK) vorbesprochen und eine mögliche Antwort formuliert.

«Das Zonenreglement und die Zonierung insgesamt scheint in der Bevölkerung nicht umstritten. Es gab kaum Eingaben dazu», erklärte Uriel Kramer (Präsident BWK). Schon in der Mitwirkungsveranstaltung gab es aber grosse Diskussionen um den Erschliessungsplan. Rund zwei Drittel der Anliegen gehören dazu.

Genug Zeit, um die Unterlagen zu studieren

Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann schlug dem Gemeinderat vor, die Eingaben zur Ortsplanung an einer Klausursitzung zu besprechen. Als Datum wurde der 1. Februar fixiert. Die Sitzung solle möglichst in der Biberena durchgeführt werden, damit Publikum trotz Corona Zugang habe. Die Fraktionen sollen ihre Fragen und Anmerkungen bis zum 13. Januar einreichen. So können sich alle vorbereiten. «Ich schlage zudem vor, dass an der Klausursitzung nur die Punkte diskutiert werden, in denen sich Gemeinderat und BWK in der Beantwortung nicht einig sind», machte Hug weiter beliebt.

«Wir haben uns bei den Entschieden an die Vorgaben und Beschlüsse des Gemeinderates gehalten», so Kramer. Er meinte damit vor allem den Beschluss des Gemeinderates, an der Bleichenbergstrasse auf der Nordseite ein durchgehendes Trottoir zu realisieren. Dieses dürfte wohl nochmals zum Thema werden. Viele Eingaben gab es zudem zur Erhöhung der Lärmempfindlichkeitsstufe von der heutigen Zone II auf neu Zone III an der Bleichenbergstrasse. Davon sind gegen 100 Liegenschaften betroffen.