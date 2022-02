Derendingen Über Nacht wurde aus dem Floraplatz der «Herregääger»-Platz Wundersame Dinge geschehen in Derendingen. Die Ortschilder werden ausgewechselt und neu gibt es auch einen «Herregääger»-Platz mitten im Dorf.

Lädt zum Verweilen ein: Der «Herregääger»-Platz. Rahel Meier

Offensichtlich haben die Fasnächtler in Derendingen nicht nur die Macht übernommen, sie beginnen jetzt auch damit das Dorf nach ihren Wünschen umzugestalten. So heisst die Gemeinde nun endlich wieder «Däredinge». Der eine oder andere ausländische Lastwagenchauffeur dürfte ob des Ortsschildes vielleicht irritiert sein, aber vielleicht wird damit der Fluchtverkehr von der Autobahn her weniger. Wer weiss!

Endlich sind die Narren wieder an der Macht. Lilian Müller

Zusätzlich haben sich die «Herregääger» ebenfalls verwirklicht. Sie haben kurzerhand den neu gestalteten Florplatz mitten im Dorf umgetauft.

Der «Herregääger»-Platz. Rahel Meier

Einem Inserat im «Azeiger» ist zu entnehmen, dass Einsprachen gegen den neuen Namen bis Aschermittwoch möglich sind. Allerdings dürfte sich dann der ganze Spuk wohl sowieso in Luft auflösen.