Derendingen Nach 40 Jahren hört die Bibliothekarin der Volksbibliothek auf – sie selbst mag Krimis von Ingrid Noll, «weil sie so schön mordet» Nach vierzig Jahren als Bibliothekarin in der Volksbibliothek Derendingen gibt Marie-Thérèse Brotschi dieses Amt Ende Jahr auf. Die Leute kämen nicht nur hierher, um Bücher auszuleihen, sagt sie.

Marie-Thérèse Brotschi sortiert Bücher. Susanna Hofer

«2010 konnten wir unser hundertjähriges Jubiläum feiern», erzählt Marie-Thérèse Brotschi stolz; die Volksbibliothek Derendingen ist im Jahr 1910 gegründet worden. Sie befindet sich im Schulhaus Mitteldorfschulhaus im dritten Stock, direkt unter dem Dach. Vierzig Jahre lang war Marie-Thérèse Brotschi ein Teil dieser Geschichte, nun wird sie auf Ende Dezember demissionieren.

1981 war Marie-Thérèse Brotschi von einer Frau angesprochen worden, die meinte: «Dir wäret doch eini für üsi Bibliothek.» Erst war sie in der Bibliothekskommission, die heute «Ständige Arbeitsgruppe Bibliothek» heisst. Dann machte sie die Ausbildung zur Bibliothekarin im Nebenamt.

«Damit ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.»

Marie-Thérèse Brotschis Augen leuchten, als sie das sagt. Sie habe immer gedacht: Wenn ich gross bin, will ich den Leuten auch Bücher geben. Sie ist jetzt 75 Jahre alt, es sei für sie Zeit, aufzuhören, meint sie; auch wenn die Leute sagten, es sei schade, da sie viel über Bücher wisse. Man habe bereits eine gute Nachfolgerin gefunden, das Interesse an der Stelle sei gross gewesen. Es handelt sich nicht um ein Ehrenamt, die Ausbildung sei Bedingung, so Brotschi.

Man kommt auch, um einfach zu reden

«Die Leute kommen nicht nur hierher, um Bücher auszuleihen; viele von ihnen kommen auch gerne her, um zu reden», sagt die Bibliothekarin. Manchmal sei sie erst zwei oder drei Stunden nach der offiziellen Schliessung nach Hause gegangen. Auch ihr Bolonka, ein kleiner Hund, ist oft hier in der Bibliothek. Sie hat viel Stammpublikum; ältere Leute, aber auch Familien mit Kindern, die sich Bilderbücher ausleihen. Sie kennt ihr Publikum, kann die Leute beraten. Sie zeigt auf einen Stapel Thriller: «Heute kommt bestimmt ein Stammkunde wie immer am Montag, für ihn habe ich diese Bücher schon bereit gemacht.»

Zeitweise verlieh man auch Videos, das habe aber nicht so gezogen. Ungefähr 4000 Medien finden ihren Platz in der Bibliothek, Bücher und Hörbücher. Viel habe sich verändert in 40 Jahren, mit dem Computer ist Marie-Thérèse Brotschi aber gut klargekommen, da sie schon vorher damit zu tun hatte. 2014 ist man auf den Computer umgestiegen, vorher hat man mit Kärtchen und Datumstempel gearbeitet.

Bestsellerlisten bestimmen den Einkauf

Früher wurden die Bücher zum Schutz noch in Packpapier eingepackt statt wie heute in Klarsichtfolie. Die Arbeitsgruppe Bibliothek geht übrigens selber in die Buchhandlung und sucht sich dort die Bücher aus. Man schaut vorher auf die Bestsellerlisten und kauft fast alles von dort. Die Sachbücher werden allerdings bald weggeräumt, da die Bibliothek einfach zu klein sei für eine vernünftige Auswahl.

2014 hat die Bibliothek zudem das Angebot «Buch und Pasta» von der Kulturkommission übernommen. Nächstes Mal wird die Berner Autorin Christine Brand lesen, allerdings nicht in der Bibliothek, sondern in einem Restaurant. Marie-Thérèse Brotschi wird auch nach ihrer Demission noch in der Arbeitsgruppe bleiben, beim Einkaufen und bei der Einarbeitung der neuen Bibliothekarin helfen. Sie wird aber auch mehr lesen, wenn es Paula, ihr Bolonka, zulässt.