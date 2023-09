Derendingen Mann wird bei Bushaltestelle angegriffen und verletzt Ein Mann wurde in der Nacht auf Samstag bei der Bushaltestelle an der Luzernerstrasse in Derendingen von einem Unbekannten angegriffen und verletzt.

An dieser Bushaltestelle wurde in der Nacht auf Freitag ein Mann überfallen. Bild: Polizei SO

Ein Mann ging in Derendingen in der Nacht auf Freitag, kurz vor Mitternacht in der Luzererstrasse Richtung Osten. Bei der Bushaltestelle vis-a-vis der Eni Tankstelle wurde er von einem anderen Mann tätlich angegriffen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Täter hielt sich vor dem Angriff bei der Bushaltestelle bei einem anderen Mann mit hellen Hosen auf. Nach der Tat floh er zu Fuss in Richtung Kreisverkehr.

Der angegriffene Mann blieb verletzt auf der Strasse liegen. Andere Personen kümmerten sich um ihn und informierten die Polizei. Eine Ambulanz brachte den verletzten Mann ins Spital, welches er in der Zwischenzeit wieder verlassen konnte.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich mit der der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 70 00). Der Geschädigte sei vor dem Angriff bereits bei der Unterführung bei der Emme in eine Auseinandersetzung geraten. Beim Täter soll es sich um einen jungen Erwachsenen handeln, welcher dunkel gekleidet war, weisse Schuhe und eine Baseball-Mütze trug. (sz)