Gemeinderat Im neuen Derendinger Leitbild sind Worte und Bilder gleichberechtigt Der Gemeinderat bestärkte die Arbeitsgruppe Leitbild darin, die Leitsätze mit wirksamen Illustrationen zu bebildern.

Leitbilder sind wie Sprache und Gewissen einer Gemeinde. Sie dienen den Behörden als Leitlinien bei jedem Vorhaben. Die Bevölkerung wiederum kann prüfen, ob die Vorhaben den Leitbildern entsprechen. Also eine Win-Win-Situation.

Illustration zum Leitsatz: Derendingen, eine Gemeinde mit Anziehungskraft. Urs Byland

Die Schwierigkeit liegt aber oft in der Vermittlung der Leitbilder. Denn es sind meist mehr oder weniger lange programmatische Sätze, die nicht wirklich in die Köpfe gelangen. Dieses Problem hat in Derendingen eine elegante Lösung gefunden. Man setzt weniger auf Worte und mehr auf Bilder.

«Positive Botschaften nach aussen tragen»

Vor einem Jahr wurde in Derendingen die Zukunft der Gemeinde diskutiert. «Im Rahmen des Workshops sind viele Ideen entstanden», erklärt Markus Zürcher im Namen der Arbeitsgruppe Leitbild im Gemeinderat. Die Ideen wurden in der Arbeitsgruppe weiterbearbeitet. «Wir wollen mit den Leitsätzen im Leitbild auch positive Botschaften nach aussen tragen.» Er spricht von Zukunftsbildern, von einem erstrebenswerten Zustand zu bestimmten Themen und gedanklichen Leitplanken.

Die Arbeitsgruppe hatte dann die Idee, die Leitsätze in Bildern zu erzählen. Mit dem Grafiker Christoph Biedermann sei man sich sofort einig geworden, auch weil man bei ihm eine Leidenschaft für die Thematik gespürt habe.

Im Laufe der Zusammenarbeit habe man dann gemerkt, dass die Bilder eine Wirkung entfalten, der die Worte hinterherhinken. Konkret begann man die Leitsätze einzuschmelzen und auf ihren Kern zu reduzieren.

Geheimnis gelüftet, aber nur im Gemeinderat

Es brauchte dann in der Gemeinderatssitzung seine Zeit, bis Markus Zürcher das Geheimnis lüftete und Bilder an die Wand projizierte. «Bis heute hat noch niemand sie gesehen und wir werden sie auch bis zur Gemeindeversammlung, an der wir sie präsentieren, unter Verschluss halten», so Zürcher.

Eines gab Zürcher dann doch zur Veröffentlichung preis. Es illustriert den Leitsatz: Derendingen, eine Gemeinde mit Anziehungskraft. Zu sehen sind ein Angler, der auf einem Puzzleteil steht, seine Angel ausgeworfen hat und ein Fisch gefangen hat, in der Hand das Derendinger Wappen. Der Fisch komplettiert in Wirklichkeit das Derendinger Wappen.

Im Gemeinderat fanden die Leitsätze und die Illustrationen grosse Zustimmung. Alle Anträge der Arbeitsgruppe wurden genehmigt. Das Leitbild soll anlässlich der Gemeindeversammlung vom 19. Juni der Bevölkerung präsentiert werden. Den Teilnehmenden der Gemeindeversammlung wird ein Give-Away abgegeben. Gemeinderat und Verwaltung setzen die Zukunftsbilder regelmässig in ihrer Arbeit ein. Die Verwaltung koordiniert den Einsatz der Bilder.