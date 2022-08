20,5 Rappen teurer Die Turbulenzen am Strommarkt führen zu höheren Strompreisen in Derendingen Für das Jahr 2023 werden die Preise für den Strom, die Netznutzung und der Abgaben um durchschnittlich 20,5 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.

EWD-Kreisel auf dem Kreuzplatz Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Sowohl die Strommarktpreise, die Kosten der Vorlieger wie auch die Abgabe der Swissgrid steigen an. Die EWD werde auf ihre Reserven zurückgreifen, damit die massiven Erhöhungen nicht in vollem Umfang an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden müssen, schreibt der Derendinger Stromanbieter in einer Mitteilung.

Die Turbulenzen auf der Welt (CO 2 , Klima, Ukraine etc.) würden sich auf die Energiepreise niederschlagen. An den Strommarktbörsen klettern die Preise über 1400 Prozent nach oben, und es sei kein Ende in Sicht. Die Netznutzungskosten des Vorliegers BKW steigen wiederum an und schlagen sich so direkt auch auf die EWD-Netznutzungskosten nieder. Die Kunden in der Grundversorgung der EWD müssen über alle Tarifgruppen mit einer massiven Erhöhung von durchschnittlich 20,5 Rappen pro Kilowattstunde oder zirka 100 Prozent rechnen.

Die EWD besitzt keine grossen Stromproduktionsanlagen und muss deshalb ihren Strom an der Strommarktbörse einkaufen. Der Strom werde in Tranchen über mehrere Jahre eingekauft, damit die Schwankungen am Markt ausgeglichen werden können. Durch die Turbulenzen auf der Welt, die seit letztem Herbst andauern, sei aber das Ganze durcheinandergebracht worden.

Strom etwa sieben Prozent teurer – «Däredinger Sunnestrom» wird günstiger

Die Strompreise haben sich seither um mehr als 1400 Prozent erhöht, die Strompreise der EWD müssen im Mittel um 19,6 Rappen pro Kilowattstunde oder zirka 255 Prozent erhöht werden. Die Netznutzungskosten müssen aufgrund des Vorliegers BKW und Swissgrid erhöht werden, diese erhöhen sich im Mittel um 1.0 Rappen pro Kilowattstunde oder zirka 7 Prozent.

Durch diese Umstände habe die EWD beschlossen, auf ihre Reserven zurückzugreifen. Mit Blick auf die Energiewende und der aktuellen Situation hat die EWD auch beschlossen ihr Stromprodukt «Däredinger Sunnestrom» günstiger anzubieten und die Rückliefertarife anzuheben.

Neu wird der Aufpreis für «Däredinger Sunnestrom» nur noch 1.5 Rappen pro Kilowattstunde anstelle von 3.5 Rappen pro Kilowattstunde sein. Die Rückvergütung für den eingespeisten Strom in das EWD Netz wird neu mit 14.2 Rappen pro Kilowattstunde exklusive Herkunftsnachweiskosten vergütet.