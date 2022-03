Derendingen Das Ende ist nah und so muss nun auch der «Gropp» dem Feuer ins Auge blicken Es ist Aschermittwoch und das Ende der diesjährigen Fasnacht ist da. Zum Schluss wird in Derendingen der «Gropp» verbrannt.

Der brennende «Gropp» auf dem Floraplatz in Derendingen. Morris Lüthi

Der «Gropp» in Derendingen steht bereit. Es herrscht eine bedrückt-fröhliche Stimmung auf dem Floraplatz, mitten in Derendingen. Von der Angst, dass auch dieses Jahr keine Fasnacht stattfinden würde, war man nun weit entfernt. Zur Freude der Narren, denn so konnten sie ihre Fasnacht fast gänzlich im normalen Rahmen abhalten.

Nachdem der Schlüssel von den Narren an die Gemeinde zurückgegeben wurde, entzündete man den «Gropp». Dessen weiss gepunktetes Gewand fing schnell an zu brennen. Um 19.16 Uhr, begleitet von Guggensound, wurde er im Flammenkleid Richtung Himmel geschickt. Das Verhältnis zwischen der Anzahl Zuschauern und Narren, die dem feurigen Spektakel zuschauten, war etwa ausgeglichen.

Damit war der letzte Akt der diesjährigen, doch sehr spontanen und speziellen Fasnacht beendet. Man spürte auf dem Platz, dass der nächste Hilari bereits jetzt sehnlichst erwartet wird, und man es kaum erwarten kann, den Gemeindepräsidenten, Roger Spichiger, wieder in den Urlaub zu schicken und das Dorf wieder in närrische Hände nehmen zu können.