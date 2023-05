Derendingen Brand in einem Mehrfamilienhaus – Leiche in Wohnung gefunden In einem Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte fanden im Haus eine leblose Person.

Im obersten Stockwerk brannte es. Kapo Solothurn

Die Meldung über einen Brand mit starker Rauchentwicklung ging am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn ein. Die Rettungs- und Einsatzkräfte evakuierten die Bewohnenden des Mehrfamilienhauses am Dahlienweg in Derendingen und begannen mit den Löscharbeiten.

In der vom Brand betroffenen Wohnung fanden die Feuerwehrleute eine leblose Person vor. Sie ist laut Angaben der Kantonspolizei noch vor Ort verstorben.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person sowie zur Brand- und Todesursache eingeleitet. Die Biberiststrasse musste während des Einsatzes für gut eine Stunde gesperrt werden. (phh)