Die lange Geschichte um die belasteten «Elsässli»-Böden scheint nun endlich ein Ende zu haben: Die Gemeindeversammlung hat am Montag die Vereinbarung, welche von fast allen Eigentümern unterschrieben wurde, einstimmig genehmigt. Damit beteiligt sich die Gemeinde finanziell an den Bodensanierungen, die Eigentümer verzichten im Gegenzug auf weitere Forderungen.

Nachdem 2010 in den Gärten des «Elsässli»-Quartiers Bodenbelastungen durch krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) festgestellt wurden, hat sich ein mehrjähriger Rechtsstreit entwickelt, der vor Bundesgericht endete. Die Gemeinde, welche das «Elsässli» 1989 gekauft und anschliessend 28 Häuser weiterverkauft hatte, führte im Interesse der Grundeigentümer eine juristische Auseinandersetzung mit dem Kanton.

Der ernüchternde Entscheid: Der Kanton zahlt nichts an die Sanierung. Zwar wurde keine Sanierungspflicht auferlegt, doch die Gärten dürfen nur noch sehr eingeschränkt benützt werden, insbesondere von Kindern.

Guten Ruf erhalten

Der Gemeinderat hat deshalb weiterhin versucht, eine einheitliche Lösung für alle 28 Grundstücke anzustreben. Zu diesem Zweck wurde mit der IG Elsässli eine Vereinbarung ausgearbeitet, welche die gerichtliche Auseinandersetzung mit Einwohnern vermeiden soll.

Ziel ist es zudem vor allem auch, «den Bewohnern in dieser schwierigen Situation zu helfen, den guten Ruf des Quartiers zu erhalten und auch das Ansehen der Gemeinde nicht durch verseuchte Böden zu gefährden», so der Wortlaut der Vereinbarung. Die Vereinbarung beinhaltet eine finanzielle Beteiligung an den Humus-Austauschkosten im Umfang eines Drittels der tatsächlich entstehenden Kosten.

Die Gemeinde übernimmt Kosten des Transports des belasteten Erdreichs in die entsprechende Deponie sowie die Deponie- beziehungsweise Verbrennungskosten. Der Kostenbeitrag erfolge vollkommen unpräjudiziell, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter gewissen Vorbehalten. Damit verbunden ist ein Verzicht der Eigentürmer auf jegliche Klagen der Gemeinde gegenüber.