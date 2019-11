Der Schnee ist da! Auf dem Weissenstein hat es ein erstes «Flüümli»

Anfang dieser Woche lagen die Höchstwerte im Flachland meist zwischen 10 und 14 Grad. Nun ist die Zeit der zweistelligen Temperaturen erst einmal vorbei. Es ist winterlich kühl geworden und was am Südfuss als Regen auf uns niederprasselte, fiel im Jura bereits als Schnee. Gestern reichten die Temperaturen noch nicht aus, um die Flocken zum Liegenbleiben zu motivieren. Heute bilden sie eine erste feine Schneedecke.

Es bleibt kalt

In der Nacht auf Samstag kann laut Meteo Schweiz die Schneefallgrenze gar auf 400 Meter sinken. Auf Höhe Solothurn und Umgebung könnten wir also schon bald erste Flocken beobachten. Ab Samstag dann und bis in die nächste Woche hinein erwarten uns immer wieder sonnige Stunden, wobei die Temperaturen kaum 6 Grad überschreiten.

Bisher ein ziemlich normaler November, wie Meteo Schweiz schreibt.

(mbr)