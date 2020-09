Der Neubau des Kontiki kann Mitte November bezogen werden

Im Untergeschoss des Neubaus erhalten die Bewohner des «Kontiki» ein eigenes Therapiebad. Heute nützen sie ein Bad in einer Nachbargemeinde. Dabei geht viel Zeit mit dem Transport verloren. Das Bad im eigenen Haus dürfte vieles vereinfachen. Das Becken ist näher und direkter erreichbar und weil der umständliche Transport wegfällt, kommen mehr Betroffene in den Genuss eines Bades – auch weil man sich nicht an die Betriebszeiten eines externen Bades halten muss.

Die meisten «Kontikianer» lieben es sich im Wasser zu bewegen, weil sie sich dort schwerelos fühlen. Der Druck auf die Gelenke und Muskeln werde so verringert und Schmerzen würden reduziert. Die Bewegung im Wasser ist zudem gut für den Muskelaufbau. Gestärkte Muskeln wiederum wirken sich positiv auf einen besseren, stabileren Körpertonus aus.