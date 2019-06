In erster Linie dient es einer Standortbestimmung der jeweiligen Musikgesellschaft. Sechs Vereine stellten sich am Sonntag in der Mehrzweckhalle Oekingen in diesem Modus den Experten. Wählbar war aber auch Modus A2 für Vereine, die einen grossen Anlass besuchen. In der Mehrzweckhalle Kriegstetten konnten Vereine ihre Festvorträge von Experten beurteilen lassen.

Gutes Holz gefiel

An das Kantonale Musikfest in Thun geht die Musikgesellschaft Derendingen unter der Direktion von Urs Heri. Sie spielte ihr Selbstwahlstück «Songs from the Catskills» schon ganz gut. Mit ihrer Besetzung passte das neue Aufgabestück «Slovenian Rhapsody» von Marco Nussbaumer. Gutes Holz gefiel, eine Oboe und eine Bassklarinette erwiesen sich als wertvoll. Eine Klasse höher, also in der zweiten Klasse Harmonie, ist der Musikverein Konkordia Wolfwil beim Berner Kantonalen Musikfest gemeldet. Nebst ihrem Selbstwahlstück interessierte natürlich ihre Interpretation vom Aufgabestück «Cristal Magic». Diese neue Komposition von Bert Appermont erhielt am Sonntag weniger Zustimmung als am Samstag. Vereine, welche das Musikfestival in Olten besuchen werden, sind den Besuchern kantonaler Musikfeste gleichgestellt worden. Auch sie konnten unter diesem Modus ihr Konzertprogramm beurteilen lassen.