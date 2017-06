Ein anderer Hotspot ist das Gebiet Stöcklimatt. Oberhalb der sogenannten Solarhäusersiedlung will die Gemeinde einzonen. Der Kanton ist nicht abgeneigt, aber das Areal müsse dichter bebaut werden. Der Vorschlag der Opla, pro Bau drei Wohneinheiten und für jede Wohneinheit maximal 400 Quadratmeter Land zu rechnen, wurde vom Gemeinderat angenommen. Die andere von der Gemeinde gewünschte Einzonung im Areal Stöcklimatt hingegen findet beim Kanton kein Gehör. Dort hat die Gemeinde bereits eine Erschliessung gebaut. «Für den Kanton ist diese Vorleistung aber kein Grund, das Gebiet einzuzonen. Die Einzonung sei nicht recht- und zweckmässig», sagte Alain Kunz. Der Gemeinderat beharrte mit 4 zu drei Stimmen aber auf dieser Einzonung. Die Nachprüfung wird zeigen, was möglich sein wird.

Mehr Platz für den FC

Eine längere Diskussion ergab sich wegen den Fussballfeldern. Neben dem Hauptfeld befindet sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite der Trainingsplatz (der ursprüngliche Fussballplatz) in der Reservezone, der eingezont werden soll. Zudem will die Gemeinde den Acker nördlich des Hauptplatzes ebenfalls einzonen. Hier dürfen bei einer Einzonung aber keine Hochbauten entstehen. Alles soll in die Zone öffentliche Bauten überführt werden. Was vielleicht von Seiten des Kantons noch möglich ist, könnte von den Grundbesitzern erschwert werden, wegen deren Erwartungen, was den Landpreis betrifft. Der Gemeinderat will aber die Maximalvariante, also alle Landteile in die öffentliche Zone überführen, weiterverfolgen und setzt auf Gespräche mit den Landbesitzern.

Weitere Punkte betrafen den Langsamverkehr, für den einzelne Strassenabschnitte frei gegeben werden sollen. Hingegen ist der erwünschte Fussweg als Fortsetzung der Burgstrasse unterhalb des Wallierhofes bei betroffenen Grundbesitzern nicht erwünscht. Die Idee muss fallengelassen werden.

Die Ortsplanungsrevision geht nun zur Nachprüfung beim Kanton. Darauf folgt die Auflage.