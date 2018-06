Nach der erfolgreich verlaufenen Gewerbeausstellung im letzten Jahr, nimmt es der Gewerbeverein Region Biberist heuer etwas lockerer. Die Generalversammlung fand zum ersten Mal in der alten Turnhalle in Biberist statt. Die Jahresrechnung wurde abgenommen und dem Vorstand Décharge erteilt. Wahlen gab es dieses Jahr keine.

Seit dem letzten Jahr tauscht sich der Gewerbeverein vermehrt direkt mit den Gemeindebehörden aus. Das habe sich, so Präsident Konrad Imbach, bewährt und soll weitergeführt werden. Der nächste Anlass sei bereits geplant und werde mit einem Reisebericht einer Privatperson, die Nordkorea bereisen konnte, verbunden.

Im Herbst möchte der Gewerbeverein zudem einen Themenabend für seine Mitglieder durchführen, in dem es darum geht, wie man erkennt, dass Mitarbeiter psychisch krank sind, und wie man mit solchen Angestellten umgehen soll. Auch das Industrieapéro soll wieder durchgeführt werden. «Die Beteiligung an diesen Anlässen ist gross, was uns freut.»

Echo war positiv

Zufrieden war Imbach auch mit der Gewerbeausstellung, die im letzten Mai in der Papierfabrik durchgeführt wurde. «Die Location war natürlich eine sehr spezielle.» Das Echo war laut Imbach durchweg positiv. Die Aussteller waren ebenso zufrieden, wie das Publikum. Die Abrechnung des Anlasses zeige eine schwarze Null, was ebenfalls positiv zu werten sei.

Seit dem 1. Mai ist Biberist Partnergemeinde von Crossiety, dem digitalen Dorfplatz. Das Angebot, das ausschliesslich online funktioniert, wurde an der Versammlung vorgestellt. Die App wird von der Einwohnergemeinde selbst, aber auch von diversen Firmen, Vereinen und politischen Parteien rege genutzt. Unter anderem auch, um Veranstaltungen bekannt zu machen. (rm)