Die erste der zwei Varianten fand der Gemeinderat ungünstig. Diese sieht mehrere Brücken vor, weil der Bach wegen der Höhenverhältnisse nach einer Offenlegung nur dem Trottoir entlang verlaufen würde. So würde eine Brücke im Zufahrtsbereich zum Pausenplatz und Parkplatz nötig. Eine neue Brücke wäre auch für die Querung der Schulstrasse nötig. Dazu würden weite Teile des Baches kanalisiert, nur in einem kleinen Bereich in der Südostecke des Pausenplatzes würde er zugänglich gemacht werden.

Für Offenlegung des Gewässers

Bei der zweiten Variante, die als sinnvoller erachtet wurde, würde der Bach im Südteil entlang des Trottoirs der Hauptstrasse verlaufen, anschliessend aber nach Norden zur heutigen Brücke an der Schulstrasse abbiegen. Ein kleiner Teil des Aussenplatzes des Kindergartens würde wegfallen, auch müsste der Parkplatz beim Gemeindehaus verkleinert werden.

Der Gemeinderat sprach sich nach der Diskussion einstimmig für die Offenlegung aus. Dabei kann Rüttenen auf finanzielle Unterstützung des Kantons hoffen, was bei einer Eindolung nicht der Fall ist. Dazu kommt, dass eine neue Eindolung schwierig umzusetzen und teurer sei. Auch könnten Kinder am offengelegten Bach spielen, was ein Plus darstelle. Die Abschnitte, für deren Umsetzung die Gemeinde zuständig ist, müssen in den nächsten zehn Jahren umgesetzt werden. Der erste Abschnitt wird vom Kanton übernommen und 2019 realisiert.