Kleine Schatztruhen, die die Kindergärteler gefüllt haben. Steckbriefe der 1.- und 2.-Klässler, ein Buch mit vielen guten Wünschen für die Bauzeit und die nachfolgenden Generationen von Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klasse und ein Glücksbringer der 5.- und 6.-Klässler: das alles wurde am Dienstag in eine Zeitkapsel gelegt, die im Fundament des neuen Schulhauses in Obergerlafingen, einbetoniert wird. Dazu kamen das Modell des Schulhauses mit Erweiterungsbau, eine Solothurner Zeitung, die Einladung zur Grundsteinlegung und zwei Flyer mit den Namen und Fotos des Gemeinderates und der Spezialkommission für die Schulraumerweiterung.

Symbolischer Akt

«Die Grundsteinlegung ist ein wichtiger symbolischer Akt», meinte Urs Loosli (Präsident Baukommission) am Dienstagmorgen. Darum habe man sich dazu entschieden, nicht einfach «einen Stein zu verlochen», sondern in einer kleinen Feier eine Zeitkapsel zu befüllen und so der Nachwelt ein Zeugnis zu hinterlassen.