Natürlich ist da auch Werbung zur Besetzung der 600 vorgesehenen Arbeitsplätze mit dabei. Diese sollen mit hoch qualifizierten Menschen in ihren Berufen besetzt werden. «Wir bauen hier die nächste Generation einer biopharmazeutischer Produktionsanlage. Die Produktivität am hochmodernen Standort ist etwa dreifach höher als in vergleichbaren Anlagen», schwärmt Pohlscheidt. Die Technologien und Fortschritte in der Prozessentwicklung sei das Eine. «Aber mir liegt die Betriebskultur am Herzen und die Leute, die sie leben. Die Leute kommen nicht zu uns wegen hundert Franken mehr, sie kommen, weil sie hier unterstützt werden in dem, was sie tun, und innovativ und mit Verantwortung arbeiten dürfen.»

«Eine einmalige Aufgabe»

In Luterbach, wo Tradition und Aufbruch spürbar werden, so die Worte des Werkleiters, fühle er sich wohl. Er sei schon immer an der Schnittstelle zwischen Produktion und technischer Entwicklung gestanden, «immer war aber auch Mitarbeiterführung für mich wichtig». Für die Überführung des Werks von der Projektphase in die Betriebsphase hat Michael Pohlscheidt nach 13 Jahren Tätigkeit an verschiedenen Standorten der Firma Roche in Europa, USA und Asien zu Biogen gewechselt. «Das ist natürlich eine einmalige Aufgabe. Biogen Luterbach ist nicht nur eine der grössten Baustellen in Europa, es ist auch eine tolle Sache, diese Energie, diesen Spirit hier zu fühlen und hier eine Kultur mitaufzubauen, um in all diesen Herausforderungen bestehen zu können. Das macht Spass. Damit können sich auch alle Mitarbeiter identifizieren.»