Im Oktober letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass die Pflegeheim Pergola AG im Dorfzentrum in Recherswil Land gekauft hat und dass das Altersheim Pergola vom heutigen Standort in Gerlafingen wegziehen will. Nun liegt bereits das Bauprojekt auf. «Oepfelbaum Recherswil» soll das neue Altersheim dannzumal heissen. «Wir wollen damit zeigen, dass wir mit dem Umzug nach Recherswil ein neues Kapitel aufschlagen», so Steve Lutz (Verwaltungsrat der Pergola AG). Das Altersheim Pergola in Gerlafingen bietet heute 23 Plätze. Im Neubau in Recherswil werden 48 Personen Platz finden. Der Kanton habe grünes Licht für die Verdoppelung der Heimplätze gegeben. «Wir sind seit Längerem in Kontakt mit den kantonalen Behörden», so Lutz. Das ist auch der Grund, wieso das Bauprojekt bereits aufgelegt werden kann. Die Oepfelbaum AG hat parallel zu den Verhandlungen mit der Gemeinde Recherswil am Bauprojekt gearbeitet. «Der Kanton hat das Projekt auch bereits vorgeprüft», so Lutz.

Von «Pergola» zu «Oepfelbaum» Das Alters- und Pflegeheim Pergola in Gerlafingen wird von der Pflegeheim Pergola AG betrieben. Steve Lutz ist Verwaltungsrat der AG und tritt nach aussen als Sprecher auf. Lutz wurde vor etwa drei Jahren – nach dem Tod seines Vaters Hansruedi Lutz – Verwaltungsrat der Pergola AG. Hansruedi Lutz hat viele Jahre das Alterszentrum Leuenmatt in Bellach geleitet. Vor rund vier Jahren wurde diese Arbeit von Daniel Grob übernommen. Grob leitet auch den Betrieb in Gerlafingen und ist ebenfalls Verwaltungsrat der Pflegeheim Pergola AG. Der Neubau in Recherswil soll Oepfelbaum heissen. So ist angedacht, die Pflegeheim Pergola AG auf den Umzugstermin hin umzubenennen.

Kein Ausbau möglich Am heutigen Standort in Gerlafingen kann das Heim nicht bleiben, weil es keine Möglichkeiten gibt, auszubauen. Die Zimmer entsprechen aber nach 30 Jahren nicht mehr dem heute gültigen Standard. «Wir haben zuerst in Gerlafingen nach Land für einen Neubau gesucht und haben die Suche danach in die nähere Region ausgeweitet», so Lutz. Der Standort in Recherswil sei perfekt. «Wir möchten unseren Neubau in einer Zentrumslage bauen. Unsere Bewohner sollen nicht an den Rand gedrängt werden, sondern am Leben teilnehmen können.» Das Grundstück in Recherswil ist mit einem Gestaltungsplan belegt. Das Altersheim soll in die Zentrumsüberbauung passen. Die Parzelle, auf der das Altersheim gebaut wird, ist 4265 Quadratmeter gross. Das Gebäude wird 47,2 Meter lang, 23,9 Meter breit und 11,1 Meter hoch. Dazu kommt das Attikageschoss. Im Neubau werden nicht nur die neuen Bewohnerzimmer, nötige Nebenräume, Räumlichkeiten für das Personal, die Küche und die Verwaltung, sondern auch ein öffentliches Restaurant eingeplant.