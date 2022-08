Deitingen/Bellach Weltmeisterschaften der Fallschirmspringerinnen: Schweizer Team holt Bronze Das Schweizer Damennationalteam im Fallschirmzielspringen holt Bronze. Mit dabei sind drei Frauen aus Deitingen und Bellach.

Fallschirmzielspringen Weltmeisterschaft 2022 Bronzeteam Paradodendro: Von links: Christina Franz, Barbara Bloch-Franz, Erica Franz, Claudia Grätzer und Mirjam Lutz. Zvg

Bei der 37. Fallschirmziel-Weltmeisterschaft in Straconice Tschechien holt sich das Schweizer Damennationalteam zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft die Bronzemedaille. Die Herren erreichten nach einem spannenden Finale sogar Silber im Team und Bronze in der Einzelwertung mit Georges Toth.

Das Spezielle an den Bronzemedaillengewinnerinnen: das Team besteht aus der ältesten Tochter Christina Franz, aufgewachsen in Deitingen, und der jüngsten Tochter Barbara Bloch-Franz aus Bellach zusammen mit Mama Erica Franz aus Deitingen sowie ihren beiden Kolleginnen Claudia Grätzer und Mirjam Lutz.

Bronze an der Weltmeisterschaft 2022 Paradodendro (von links): Mirjam Lutz, Claudia Grätzer, Erica Franz, Christina Franz und Barbara Bloch-Franz. Zvg

Kaum Wind im Wettkampf

Bei sehr schwierigen thermischen Nullwind-Situationen war im Wettkampf von allen die höchste Konzentration gefordert. Vier Oldtimer-Flugzeuge vom Typ AN2 (Antanov) standen für die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer bereit.

Mit viel finanziellem und zeitlichem Aufwand hat sich das Damenteam zusammen mit dem engagierten Trainer und Coach Freddy Zbinden auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Die Frauen absolvierten zwischen 150 bis 350 Sprünge pro Jahr. Hinter den Französinnen und Österreicherinnen erreichten sie nun den Bronzeplatz. (mgt)