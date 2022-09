Deitingen Technischer Defekt führte zu Brand im Restaurant «Biondo» Vergangene Woche ist in einem Restaurant in Deitingen ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, doch das Gebäude wurde stark beschädigt. Jetzt ist die Brandursache geklärt.

Das Restaurant in Deitingen wurde stark beschädigt. Bruno Kissling

In der Nacht auf Donnerstag, 22. September, verlor die Familie D’Alessandro ihr Hab und Gut, als in ihrem Restaurant mit Wohnung ein Feuer ausbrach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch es entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt in der Elektroinstallation im Restaurantanbau zurückzuführen ist. Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar.

Hilfe bekam die Familie von den Menschen in der Gemeinde. Schnell konnte der Vermieter der Liegenschaft eine Wohnung für die erste Nacht organisieren. In Zusammenarbeit mit der Sozialregion Wasseramt konnte anschliessend eine Bleibe für die nächsten zwei bis drei Wochen aufgetrieben werden. Ausserdem gibt es seit Donnerstag auf der Gemeindewebsite die Möglichkeit, für die Familie zu spenden. (zen)