Deitingen Polizeihund Quma schnappt drei mutmassliche Autoknacker Drei verdächtige Männer haben sich im Schutz der Dunkelheit in Deitingen an parkierten Autos zu schaffen gemacht . Als die Polizei eintraf, flüchteten sie, aber gegen Diensthund Quma hatten sie keine Chance.

Polizeihund Quma hat sich ihre Leckerlies redlich verdient: Dank ihr wurden drei Tatverdächtige festgenommen. Bild Kapo Solothurn

Mitten in der Nacht auf Mittwoch meldeten Anwohner der Kantonspolizei Solothurn, dass drei Männer an der Hartmattstrasse in Deitingen versuchen, Autos aufzubrechen. Wie es in einer Mitteilung hiesst, rückten die Beamten sofort aus.

Als die Tatverdächtigen sie sahen, flüchteten sie in ein nahegelegenes Maisfeld. Die Polizei umstelle es und schickte Diensthund Quma los. Gegen diese Spürnase hatten die Verdächtigen keine Chance. Die Polizei verhaftete zwei Marokkaner und einen Tunesier im Alter zwischen 21 und 33 Jahren.

Die Polizei bittet Anwohner, die Augen weiterhin offen zu halten und vorsichtig zu sein. Im ganzen Kanton seien Meldungen über Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen und Fahrzeugaufbrüche anhaltend hoch. Allein in den vergangenen Tagen habe es Meldungen aus den Gemeinden Deitingen, Gerlafingen, Lüsslingen, Niedergösgen, Olten, Schönenwerd, Solothurn und Wolfwil gegeben. Es sei wichtig, sein Fahrzeug immer abzuschliessen und keine Wertgegenstände zurückzulassen. Wer Personen feststellt, die sich verdächtig verhalten, soll dies unverzüglich via Notrufnummer 112 oder 117 der Polizei melden. (zen)