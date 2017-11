24 von 26 Gemeinden haben die Fusion der Zivilschutzorganisationen im Bucheggberg und im Wasseramt zur Region Aare Süd im Gemeinderat behandelt. 23 haben zugestimmt und werden die Vorlage an den Gemeindeversammlungen vorlegen. Starten wird Deitingen am kommenden Donnerstag, 23. November. Reto Vescovi (Geschäftsführer Regionalplanungsgruppe Repla Espace Solothurn) hat die Vorlage, mit Statuten und Budget, in Zusammenarbeit und Diskussion mit dem Replavorstand, ausgearbeitet. Er ist zufrieden. «Es sieht ganz so aus, als ob der Zweckverband im neuen Jahr mit seiner Arbeit beginnen könnte.» Nicht alle Gemeinden sind gleich begeistert vom Zusammenschluss. Auch die Statuten sind nicht in allen Gemeinderäten gleich gut angekommen. Aber in den Gemeinderäten hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein weiterer Zusammenschuss nötig ist. «Alles in allem hatten wir deshalb nur wenig negative Rückmeldungen», so Vescovi.

Änderungen später möglich

Tatsächlich sei es in der jetzigen Phase schlecht möglich, noch etwas an den Statuten zu ändern, weil diese in den Gemeindeversammlungen vorgelegt und genehmigt werden müssen. «Wenn die Delegierten und der Verbandsvorstand des neuen Zweckverbandes mit ihrer Arbeit beginnen und die Konsolidierungsphase angelaufen ist, dann werden allfällige nötige Änderungen sicher möglich sein.»