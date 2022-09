Deitingen Brand im Restaurant «Biondo»: Das Gebäude wurde stark beschädigt und ist vorerst nicht bewohnbar In einem Restaurantbetrieb in Deitingen ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand ausgebrochen, der zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Liegenschaft verlassen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 1 Uhr in der Nacht hat ein Bewohner einer Liegenschaft an der Derendingenstrasse in Deitingen einen Brand bemerkt und die Alarmzentrale verständigt. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag, 22. September, mit. Im Gebäude befindet sich auch das Restaurant «Biondo».

Starke Rauchentwicklung bei der Weinbar La Bottega. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Die Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses und des Nachbargebäudes konnten die Liegenschaften selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung, dadurch wurde die gesamte Liegenschaft in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar. Auf Anfrage heisst es beim Restaurantbetreiber, dass es sich um einen Totalschaden handle. Das Lokal muss vorerst geschlossen bleiben. Der Sachschaden lässt sich gemäss Kapo noch nicht beziffern.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Deitingen, Luterbach und Biberist sowie mehrere Polizeipatrouillen und vorsorglich ein Ambulanzteam. Wegen der Löscharbeiten blieben die Subingenstrasse und Derendingenstrasse bis in den Morgen gesperrt. Die Feuerwehr hält eine 24-stündige Brandwache. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. (bey)