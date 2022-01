Deitingen Autofahrer prallt in Mittelleitplanke und dreht sich um 180 Grad In Deitingen hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Autobahn ereignet. Verletzt worden ist niemand.

Am Freitagnachmittag ist es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich zu einem Selbstunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, sei ein Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen in die Mittelleitplanke geprallt. In der Folge drehte er sich um 180 Grad und kam auf der Überholspur zum Stillstand.

Das Auto wurde stark beschädigt. Kapo SO

Durch den Aufprall flogen Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn verschoben. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn, der Unterhaltsdienst NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz AG) sowie ein Abschleppunternehmen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.