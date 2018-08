Bei der ersten Lesung des Finanzplans 2019 bis 2023 hatte die massive Überschreitung der maximal auf 4 Mio. Franken festgelegten Nettoinvestitionen im Zuchwiler Gemeinderat grosses Missfallen ausgelöst. Für Kritik sorgte auch die geplante Erhöhung bei den Investitionen für das Sportzentrum von 1 Mio. auf 1.1 Mio. Franken.

Der Rat beschäftigte sich nun an einer zweiten Lesung zunächst mit Grundsatzentscheiden. Der erste sah vor, dass der Gemeinderat die Aufhebung der Begrenzung der kommunalen Investitionen auf 4 Mio. Franken beschliesst. Silvio Auderset (SVP) merkte an, dass der Rat gar nicht die Kompetenz habe, dies zu entscheiden. Amanda Wittwer (SP) pflichtete ihm bei und erklärte, dass die SP-Fraktion zur selben Erkenntnis gelangt sei. Wittwer stellte daraufhin den Antrag, den Entscheid vor die Gemeindeversammlung zu bringen. Dies wurde vom Rat einstimmig angenommen.

Mal mehr, mal weniger ausgeben

Weiter kann das Sportzentrum zum Erhalt der Infrastruktur auf eine kommunale Unterstützung im Betrag von 1 Mio. Franken jährlich rechnen, was im Rat unbestritten war. Der dritte Punkt besagt, dass die Investitionen ins Sportzentrum auf die Dauer von 2 Jahren geglättet beziehungsweise gesplittet werden können. Finanzverwalter Michael Marti erklärte, dass diese Bestimmung zur Planungssicherheit für weitere Investitionen beiträgt.

Urs Jäggi, Geschäftsführer des Sportzentrums, erklärte wiederum, dass die Glättung von zwei Jahren das Sportzentrum in arge Bedrängnis bringe. Grund dafür ist, dass die nächsten Jahre bereits detailliert geplant und der Finanzplan des Sportzentrums bis ins Jahre 2021 vom Verwaltungsrat abgesegnet wurde. Jäggi plädierte dafür, die Glättung auf 4 Jahre auszuweiten.

Vizepräsident Daniel Grolimund schlug vor, den Antrag gleich ganz zu streichen: «Nur das bringt echte Flexibilität», so der CVP-Mann. Sandro Müller (FDP) entgegnete, dass eine Streichung von manchen als Steilpass angesehen werden könnte. Benjamin Studer (Grüne und Bunte) beantragte daraufhin – wie von Jäggi vorgeschlagen – eine Änderung auf vier Jahre vorzunehmen. Der Antrag von Studer setzte sich letztlich im Rat durch.

Projekte zeitlich verschieben

Mehrere Projekte wurden infolge der zweiten Lesung des Finanzplans 2019 bis 2023 in der Investitionsrechnung gekürzt oder aufgeschoben. So wurde auf Antrag von Regine Urnold Jäggi (SP) der Parkplatz Nord beim Gemeindehaus in der Investitionsrechnung um ein Jahr auf 2020 verschoben.