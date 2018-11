Nach dem 2. Wahlgang für das Gemeindepräsidium ist klar: Der neue Gemeindepräsident gehört der SVP an und heisst Fritz Lehmann. Die FDP muss das Präsidium, das sie viele Jahre lang besetzte, an eine andere bürgerliche Kraft abgeben.

Fritz Lehmann erhielt 741 Stimmen, das sind 45,74 Prozent aller Stimmen. Beat Späti (FDP) 660 (40,74 Prozent) und der parteilose Stefan Keller 219 (13,5 Prozent). Die Wahlbeteiligung war mit 52,1 Prozent hoch. Beat Späti konnte im Vergleich mit dem 1. Wahlgang - in dem er ebenfalls auf dem 2. Platz lag - aufholen. Stefan Keller erhielt weniger Stimmen als noch Ende September.

SVP im Alleingang

Fritz Lehmann ist keiner, der so schnell in Jubel ausbricht, wie er selber sagt. «Aber das Resultat überrascht mich schon und ich freue mich darüber», meint er in einer ersten Stellungnahme. Denn die SVP hatte im Wahlkampf alle anderen Parteien gegen sich. SP und CVP hatten auf Stimmfreigabe entschieden, die Grünen unterstützen Beat Späti (FDP). So gesehen, meint Lehmann, sei sein Resultat «gewaltig», denn er erhielt prozentual mehr Stimmen, als der Stimmanteil der SVP bei den letzten Gemeinderatswahlen lag. Der 62-jährige Lehmann hat das Gemeindepräsidium nach dem plötzlichen Tod von Roland Stadler im letzten April als Vizegemeindepräsident ad interim übernommen. «Jetzt kommt die Aufgabe natürlich richtig auf mich zu», meint er.

«Das Resultat ist deutlich und das ist mir lieber, als wenn nur wenige Stimmen entschieden hätten», meint der zweitplatzierte Beat Späti (FDP) auf Anfrage. Er habe im Vergleich zum ersten Wahlgang aufgeholt. «Aber es ist natürlich schwierig, wenn da noch ein drittes Schaf auf der Weide grast», und sprach damit den politischen Quereinsteiger Stefan Keller an. Späti will sich weiterhin im Gemeinderat einsetzen. «Als das bin ich gewählt und habe eine Aufgabe zu erfüllen», meint er klar.

Stefan Keller wiederum trägt seine Niederlage mit Fassung. «Prozentual habe ich an Stimmen verloren. In absoluten Zahlen sind es aber nur sechs weniger.» Vorderhand will sich Keller auf seine Aufgaben im Berufsleben konzentrieren. Er zeigt sich aber offen dafür, bei einer Vakanz in Bellach Verantwortung zu übernehmen.