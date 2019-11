Das Pflegeheim «Bellevue» wird seit 20 Jahren von einer Stiftung getragen

Seit 20 Jahren wird das Alters- und Pflegeheim Bellevue in Oberdorf von einer Stiftung getragen. Der Stiftung gehören 14 Bürgergemeinden aus dem Leberberg an. Die Stiftung löste den vorherigen Zweckverband ab. Die Stiftung hat das Haus seither konsequent saniert und umgestaltet. Im Jahr 2000 wurde das Hauptgebäude umgebaut. 2005 kam die Pergola dazu, 2006 der Anbau Ost und etwas später wurde der Pavillon erstellt. 2010 investierte die Stiftung in eine neue Heizzentrale mit einer Wärmepumpe. 2012 wurde die Küche komplett renoviert, 2015 ein zweiter Lift im Nordteil des Gebäudes gebaut und 2017 wurde das Haus innen saniert und das Mobiliar ersetzt.

«Klein, aber fein». Das «Bellevue» in Oberdorf wirbt bewusst mit diesem Slogan. Tatsächlich ist es mit seinen 28 Zimmern eines der kleineren Altersheime im Kanton Solothurn. «Die Wege sind kurz bei uns. Die Bewohner und die Mitarbeitenden sind sich nahe und so können persönliche Beziehungen aufgebaut werden», meint Heimleiterin Brigitte Baschung. Sie hat das Haus vor zwei Jahren übernommen. «Vorher war eine klassische Heimleitung angestellt, die aus dem Pflegebereich kam», erklärt Karl Sutter (Stiftungsratspräsident, Hubersdorf). Mit Brigitte Baschung wurde eine Führungskraft aus dem Public Health Bereich angestellt. «Das haben wir bewusst so entschieden», meint Sutter. «Ich arbeite hier als Generalistin. Ich muss sowohl in der Pflege und Betreuung Bescheid wissen, als auch in der Gastronomie oder im Hauswartbereich.» Die Aufgabe sei darum sehr vielfältig und spannend.

Auch im «Bellevue» seien Betrieb und Abläufe fortwährend modernisiert und auf einen zeitgemässen Stand gebracht worden. Beispiele dafür sind etwa die elektronische Pflegedokumentation oder der Nachtdienst, der immer aus zwei Personen besteht. «Wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb, und zwar sowohl in der Pflege als auch in der Küche.» Im Team gebe es nur wenige Wechsel, was zeige, dass das Heim ein attraktiver Arbeitgeber sei.

«Wir haben heute noch drei Doppelzimmer, die vor allem von Ehepaaren bewohnt werden», so Baschung. Das «Bellevue» habe sich zudem darauf spezialisiert, Senioren für Kurzaufenthalte aufzunehmen. Die Aufenthaltsdauer beträgt mindestens drei Wochen und geht bis zu drei Monaten. In dieser Zeit können sich die Senioren neu orientieren. «Einige bleiben nachher im Altersheim, andere gehen wieder nach Hause.» Die Zeit im Bellevue werde genutzt, um bei Bedarf den eigenen Haushalt neu zu organisieren.

Die Auslastung sei gut, so Baschung. Viele Bewohner im «Bellevue» sind noch selbstständig und schätzen es, in der Umgebung spazierenzugehen. «Unsere Lage macht das Haus so einzigartig.» An schönen Tagen sehe man von der Terrasse des «Bellevue» bis zu den drei Seen im Westen und zum Pilatus im Osten.