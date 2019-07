Dass Bastian Baker, Marc Sway, Gotthard oder Hecht am diesjährigen Openair Etziken auftreten, ist dem Programm-Team zu verdanken. Ganz vorne dabei: Michael Flück und Chrigu Stuber.

«Wir sind ein Viererteam, das das Booking koordiniert», sagt Flück, OK-Vizepräsident und Leiter des Ressorts Programm. Zur dieser Gruppe gehöre auch der OK-Präsident dazu. Per Whatsapp werde alles koordiniert. Auch sehr kurzfristig könnten so Entscheide gefällt werden. «Die Schweizer Bands kennen uns und das Openair Etziken mittlerweile sehr gut», so Flück. Da sei es auch einfacher zu verhandeln.

«Jedes Angebot, das wir einer Band machen, ist in der Gruppe abgesprochen», fügt Chrigu Stuber an. «Bei wichtigen Entscheiden fragen wir dann das ganze OK.» Da gehe es auch um viel Geld. Dann braucht es die Unterstützung von allen.

Der Verein beschliesst also gemeinsam, welche Bands angegangen werden sollen. Dann versucht Chrigu Stuber, diese zu buchen. Die gute Seele für die ganze Logistik ist dann Michael Flück. Er unterschreibt die Verträge, bucht die Hotels, schickt die Fahrer.